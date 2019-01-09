Nevşehir Belediyesi Aç Kalan Sokak Hayvanları İçin Doğaya Yem Bıraktı
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi aç kalan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktıNEVŞEHİR - Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına yem bıraktı.
Nevşehir
Belediyesi aç kalan sokak hayvanları için doğaya yem bıraktı
NEVŞEHİR - Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına yem bıraktı.
Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlara yönelik olarak daha önceden şehrin farklı park ve bahçelerinde oluşturulan yemliklere Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı.
Bu arada Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şehrin farklı yerlerinde oluşturulan beslenme odaklarına yeterli miktarda mama bıraktı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 10:23 Kaynak: İHA
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