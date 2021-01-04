Nevşehir Belediyesi altyapı hamlesini sürdürüyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan 3. büyük altyapı hamlesi çerçevesinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Merkez Ortaokul Sokağın içme suyu altyapısı yenileniyor.

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir Belediyesi tarihinin en büyük ihalelerini gerçekleştirerek altyapı hamlelerini birer başlatan Nevşehir Belediyesi, 2021 yılında da altyapı yatırımlarını sürdürecek.

Bu kapsamda kış aylarında kentin çeşitli noktalarında eski asbestli içme suyu borularından kaynaklı su arızalarının sık sık yaşandığı noktaları tespit eden Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi ekipleri, bu bölgelerde altyapı yenileme çalışması yapıyor.

2020 yılının son haftalarında Güzelyurt Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi ve Kıratlıoğlu Mahallelerindeki 3 farklı bölgesinde altyapı çalışmaları başlatan ve yoğun bir mesai harcayarak bu bölgeleri modern bir altyapıya kavuşturan belediye ekipleri şimdi de Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Merkez Ortaokul Sokak'ta çalışmalarına başladı.

Meteoroloji Müdürlüğü yanından başlayarak Yavuz Sultan Selim Caddesi'ne kadar uzanan sokağın 30-40 yıldır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan eski asbestli borularını yeni nesil polietilen içme suyu borular ile değiştirecek olan belediye ekipleri böylelikle bu bölgedeki vatandaşlara kesintisiz ve daha sağlıklı içme suyu sunacak. - NEVŞEHİR