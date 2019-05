Nevşehir Belediyesi Başkanı Arı, Belediye personelleri ile iftarda buluştu

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye personelleri ile iftarda buluştu.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, belediye personelleri ile iftarda buluştu. Arı, belediye çalışanlarının büyük bir aile olduğunu ve bu büyük ailenin büyük bir özveriyle Nevşehir halkına hizmet etmek için çalıştığını söyledi.



Nevşehir Belediyesi personeli, Ramazan ayı nedeniyle düzenlenen geniş katılımlı iftarda bir araya geldi. Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda yapılan iftar programı Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Belediye personellerinin kaynaşma imkanı da bulduğu iftarda Belediye Başkan Rasim Arı, masaları tek tek gezerek personelleri ile selamlaştı. Ünlü sanatçı Dursun Ali Erzincanlı'nın da katıldığı programda daha sonra okunan ezan ile birlikte dualar eşliğinde belediye personelleri hep birlikte oruçlarını açtı.



"Kocaman bir aileyiz"



İftar sonrasında personele hitap eden Başkan Rasim Arı, Nevşehir Belediyesi olarak yapılan hizmetlerin hepsini bir ekip ruhuyla yaptıklarını vurgulayarak, "Bizler her birimimizde görev yapan odacılarımızla, çaycılarımızla, teknisyenimizle, mühendisimizle, operatörümüzle, şoförümüzle, memurumuzla, müdürümüzle büyük bir aileyiz. Bu ailenin fertleri olarak yaptığımız işi en güzel şekilde yapacağız. Hangi işi yapıyorsak en güzelini, en kalitelisini yapacağız. Bu şehrin daha sağlıklı daha yaşanabilir bir kent olması için el birliğiyle çalışıyoruz. Bu konuda halkımızın omuzlarımıza yüklediği önemli bir yük var. Bu kadim şehrin insanına hep birlikte hizmet edip, şehrimizi hep birlikte kalkındırıp, marka şehir yapacağız. Nevşehir'imizin her köşesine hizmet elimiz dokunacak." dedi.



Belediye işçilerine bayramdan önce ikramiyelerinin yatırılacağı müjdesini de veren Başkan Arı'ya, belediye personelleri alkışlarla teşekkür etti. Tüm belediye personellerinden aldıkları ücretin hakkını vererek, vatandaşlara en güzel hizmeti yapma gayreti içerisinde olmalarını isteyen Arı, şunları söyledi:



"Seçimlerden önce bir çok dedikodu çıkararak sizlerin kafasını bulandırdılar. Ama biz seçimlerden önce belediyede çalışan ve işini hakkıyla yapan hiç kimseyle sorunumuzun olmayacağını söyledik. Bizim parayla işi olmayan, alnının akıyla işini yapan hiçbir kardeşimizle sorunumuz yok. Bir personelimiz aldığı paranın hakkını vermiyorsa, vatandaşa gerektiği güler yüzü ve muhabbeti göstermiyorsa o arkadaşla sorun yaşarız. Bizim alnının terini, emeğini evine çocuklarına rızık olarak götüren kişilerle sorunumuzun olması mümkün mü? Belediyemizin kaynaklarını hep birlikte muhafaza ederek, bunu halkımıza hizmet olarak sunmak hepimizin görevi. Bizim inandığımız değerler, iman ettiğimiz ahiret ve bizim kul hakkıyla gelmememizi emreden bir Allah var. Dolayısıyla sadece dünyada hesabını verecekmiş gibi değil ahirette her kuruşun, yaptığımız her tavrın ve davranışın, yaptığımız iyi işlerin veya olumsuz işlerin hesabını verecek şekilde hareket etmek zorundayız. Hepimize ayrı ayrı görevler düşüyor. Hiçbirinizin işini ve mesaisini aksatmayacağını, savsaklamayacağını biliyorum "



"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"



Başkan Arı, konuşmasını "Şehirdeki hem fiziki güzelleşme hem de halkın gözündeki tebessüm bunun en güzel örneğidir. Artık bu şehirde ve bu belediyede hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. İlk olarak belediyemiz ile halkımız arasında yıkılmış olan gönül köprülerini beraber inşa ettik ve bu gönül köprülerini beraber inşa etmeye devam edeceğiz. Bu konudaki en büyük destekçimiz ve yardımcımız sizlersiniz. Sizlerin bu konuda hassasiyet göstereceğinden zerre şüphem yoktur. Her biriniz benim yol arkadaşım, mesai arkadaşım ve birer kardeşimsiniz. Siz işinizi iyi yaptığınız ve bu şehre beraber hizmet ettiğimiz sürece sizlerin hakkını ve hukukunu korumak benim görevim, hem dünyada hem de ahirette sorumluluğumdur. Biz hem bu şehre hem de bizimle birlikte alın teri döken kardeşlerimize asla ihanet etmeyip onların güzelliğine, onların samimiyetine aynı şekilde güzellik katmaya ve samimi bir tavır sergilemeye devam edeceğiz. İnşallah bu şehri hep birlikte güzelleştireceğiz. Rabbim, Ramazan ayında birlik, beraberlik içerisinde olduğumuz gibi her birinizi sevdikleriniz ile birlikte Ramazan Bayramına kavuşturmayı nasip etsin." diyerek tamamladı.



İftar programına Rasim Arı'nın yanı sıra, başkan yardımcıları, birim müdürleri ve belediye personeli katıldı. - NEVŞEHİR

