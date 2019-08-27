Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
Son Dakika Güncel Haber

Nevşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig takımlarından Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor, System.String[]

Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir'e kazandırdığı ve şehri 2019-2020 sezonun da Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Voleybol 1. Lig'inde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü, yeni sezona iddialı hazırlanıyor.Kısa sürede birçok önemli sporcu ile anlaşarak güçlü bir kadro oluşturan ve takımın başına Nahit Cantürk'ü getiren kırmızı beyazlı kulüp, hazırlıklarını Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezinde sürdürüyor.

Sezon öncesi hazırlıklarını 31 Ağustos 2019 tarihine kadar Nevşehir'de sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip daha sonra Ankara'da kampa girecek.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımının 2019-2020 sezonu Bayanlar Voleybol 1. Lig'inde mücadele edeceği grup ve fikstürü ise 28 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Voleybol Federasyonu'nda çekilecek kura ile belli olacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Rasim Arı, voleybol, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 02:36 Kaynak: Bültenler
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yoga yaparken 24 metre yüksekten beton zemine çakıldı
Sezai Temelli'den "erken seçim" açıklaması: Kayyımlar buna işaret Sıla ile komşu olmak istemeyen Davut Güloğlu evini satıyor Sezai Temelli, Gül ve Davutoğlu'nun kayyum tepkisiyle ilgili ilk kez konuştu: Kıymetli

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.8.2019 16:33:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Bayan Voleybol Takımı yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]