Nevşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarını unutmadı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi ekipleri, "tam kapanma" süresinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için kentteki çeşitli noktalara mama ve su bıraktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "tam kapanma" uygulamasının başlamasıyla birlikte sokak hayvanlarının mağdur olmaması için harekete geçti.

Oluşturulan mobil ekipler park ve yeşil alanlarda kuş, kedi ve köpekler için oluşturulan beslenme odaklarına yem, mama ve su bıraktı.

Ekipler, çalışmalarını 17 Mayıs'a kadar düzenli olarak sürdürecek.