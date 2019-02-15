Nevşehir Belediyesi Çöp Konusuna Köklü Çözüm Kazandırıyor
47 dakika önce
Nevşehir Belediyesi çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri ile önemli gelişmeler sağladı.
Nevşehir
Belediyesi çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri ile önemli gelişmeler sağladı.
Evsel katı atıkların naylonlarla sokaklara bırakılması ile Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanmasına karşın poşetler halinde bırakılan çöplerden çevreye yayılan kötü kokular beraberinde bir dizi sıkıntıları da getiriyordu. Nevşehir Belediyesi tarafından, çöplerin çevresel yönde sorun oluşturmadan toplanması yönünde başlatılan çalışmalar kapsamında önce pilot uygulama olarak birkaç merkezde başlayan ve daha sonra il genelinde yaygınlaştırılan yeraltı çöp konteynerleri ile düzenli çöp depolanması sağlandı.
Modern teknolojik yöntemlerin de kullanıldığı ve 5 bin metreküp çöp depolama kapasitesine sahip yeraltı çöp konteynerleri ile yapılan bu kapsamlı çalışmalara ilave olarak yeraltı çöp konteynerlerinin bulunmadığı sokaklarda da Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay içerisinde çok sayıda yer üstü çöp konteynerlerinin konulması ile bu yönde önemli adımlar atıldı. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:09 Kaynak: İHA
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