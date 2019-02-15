Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Çöp Konusuna Köklü Çözüm Kazandırıyor

Nevşehir Belediyesi Çöp Konusuna Köklü Çözüm Kazandırıyor

47 dakika önce

Nevşehir Belediyesi çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri ile önemli gelişmeler sağladı.

Nevşehir Belediyesi Çöp Konusuna Köklü Çözüm Kazandırıyor, System.String[]
Nevşehir Belediyesi çevre kirliliği ile etkin mücadele kapsamında yeraltı ve yer üstü çöp konteynerleri ile önemli gelişmeler sağladı.

Evsel katı atıkların naylonlarla sokaklara bırakılması ile Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerince toplanmasına karşın poşetler halinde bırakılan çöplerden çevreye yayılan kötü kokular beraberinde bir dizi sıkıntıları da getiriyordu. Nevşehir Belediyesi tarafından, çöplerin çevresel yönde sorun oluşturmadan toplanması yönünde başlatılan çalışmalar kapsamında önce pilot uygulama olarak birkaç merkezde başlayan ve daha sonra il genelinde yaygınlaştırılan yeraltı çöp konteynerleri ile düzenli çöp depolanması sağlandı.

Modern teknolojik yöntemlerin de kullanıldığı ve 5 bin metreküp çöp depolama kapasitesine sahip yeraltı çöp konteynerleri ile yapılan bu kapsamlı çalışmalara ilave olarak yeraltı çöp konteynerlerinin bulunmadığı sokaklarda da Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz ay içerisinde çok sayıda yer üstü çöp konteynerlerinin konulması ile bu yönde önemli adımlar atıldı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 10:09 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Bütçe Ocak Ayında 5,1 Milyar TL Fazla Verdi Artık Kota Aşımında İnternet Yavaşlamayacak, Kesilecek

İşsizlik Rakamları Açıklandı 8 Aylık Hamile Yengesini Öldüren Sanık, Cinayeti Neden İşlediğini Anlattı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 10:56:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Çöp Konusuna Köklü Çözüm Kazandırıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]