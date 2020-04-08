Nevşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

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Nevşehir Belediyesi dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor
6 saat önce
Nevşehir'de belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki banka şubeleri ve ATM'lerde dezenfekte çalışma yaptı.
Nevşehir'de belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kentteki banka şubeleri ve ATM'lerde dezenfekte çalışma yaptı.
Nevşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin, halkın yoğun kullandığı banka şubeleri ile çeşitli noktalarda bulunan ATM'lerde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.
Ekiplerin, salgın hastalıkların yayılmasını engellemek amacıyla faaliyetlerini sürdürdüğü kaydedilen açıklamada, toplu taşıma araçları, otobüs durakları, semt pazarları ile kamu kurum ve kuruluşlarına ait binalarda hijyeni sağlamak için dezenfekte işlemlerini sürdürdüğü ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:10 Kaynak: AA
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