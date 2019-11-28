Nevşehir Belediyesi ekipleri Kıratlıoğlu mahallesinde

Nevşehir Belediyesi tarafından mahallelerde başlatılan temizlik kampanyası ve hizmet seferberliği kapsamında belediye ekipleri bugün Kıratlıoğlu Mahallesi'ndeydi. Sabahın erken saatlerinden itibaren mahallede çalışmaya başlayan belediye ekipleri, yoğun bir mesai gerçekleştirdi.



Nevşehir'i temizlik konusunda Türkiye'nin örnek kentlerinden biri yapmak ve mahallelerin çeşitli altyapı ve üstyapı problemlerini çözerek vatandaşların taleplerini dinlemek amacıyla Nevşehir Belediyesi tarafından başlatılan hizmet seferberliği sürüyor.



Kampanya çerçevesinde sabah erken saatlerde Kıratlıoğlu Mahallesi'nde toplanan Nevşehir Belediyesi'nin Fen İşleri, Su ve Kanalizasyon, Destek Hizmetleri, Makine İşletme, İtfaiye, Temizlik İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mahallenin altyapı ve üstyapı konusundaki eksikliklerini tespit ederek gerekli bakım, onarım ve yenileme çalışmasını yaptı.



Çalışmalarda ayrıca vakumlu yol süpürme ve basınçlı yol yıkama araçları ile süpürme personeli de görev aldı. Çok sayıda belediye personelinin katılımı ile yol ve kaldırımlar süpürülürken boş arazilerdeki molozlar kaldırılarak, ot temizliği yapıldı.



Belediye ekiplerinin çalışmasını sabahın erken saatlerinden itibaren takip eden Belediye Başkanı Rasim Arı'da, zaman zaman ekiplere eşlik etti. Direksiyon başına geçerek vakumlu yol süpürme aracı ile Kıratlıoğlu Mahallesi sokaklarını bir süre temizleyen Başkan Arı, mahalle muhtarı ile birlikte sokakları gezerek incelemelerde bulundu.



Nevşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri ise mahallede ev ziyaretleri gerçekleştirerek vatandaşların çeşitli konulardaki talep ve önerilerini dinledi. - NEVŞEHİR