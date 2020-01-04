Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

6 saat önce

Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.

Nevşehir Belediyesi ekipleri tuzlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor, System.String[]

Nevşehir Belediyesi ekipleri karla mücadele kapsamında yollarda buzlanmaya karşı tuzlama çalışmaları yapıyor.


Nevşehir'de kar yağışına karşı tüm hazırlıklarını tamamlayan Belediye ekipleri, sorumlu olduğu ana caddeler, hastane acil giriş-çıkışları, otobüs güzergahları başta olmak üzere kent genelinde 24 saat kesintisiz çalışarak kar kürüme ve tuzlama çalışması gerçekleştiriyor. Belediye ekipleri, zaman zaman etkili olan kar yağışı sonrasında soğuk hava ile birlikte yollardaki buzlanma tehlikesine karşı sürekli olarak mahalle aralarında ve ana arterlerde tuzlama çalışması yapıyor.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da yakından takip ettiği çalışmalarda çok sayıda belediye personeli ve iş makinesi görev alıyor. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.01.2020 11:39 Kaynak: İHA
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