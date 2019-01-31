Nevşehir Belediyesi Emitt Fuarına Katıldı
41 dakika önce
Nevşehir Belediyesi, dünyanın en önemli turizm fuarlarından biri olan Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı'nda oluşturulan Kapadokya stantında yerini aldı.
Nevşehir Valiliği çatısı altında, Kapadokya Turizm Bölgesi Altyapı Hizmet Birliği (KAP-HİB) koordinatörlüğünde,Nevşehir Belediyesi, Ürgüp Belediyesi, Avanos Belediyesi, Uçhisar Belediyesi,Göreme Belediyesi, Ortahisar Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı, KAPTİD, KOZTEB ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nünkatılım sağladığı EMİTT fuarında oluşturulanKapadokya standı yerli ve yabancı turizm çevrelerinden büyük ilgi gördü.
Nevşehir Belediye Başkan yardımcısı Oktay Şımarmaz yaptığı açıklamada Nevşehir'i bundan sonra düzenlenecek ola fuarlarda en güzel şekilde temsil ederek tanıtacaklarını söyledi. Şımarmaz, "Nevşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz aylarda İzmir'de düzenlenen fuara katılım sağlamıştık. Bugün ise İstanbul'da başlayan 23.Uluslararası turizm fuarına ilk kez katılım sağladık. 3 gün boyunca devam edecek olan fuarda Nevşehir'i en güzel şekilde tanıtacağız" diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 04:04 Kaynak: Bültenler
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