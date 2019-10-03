Nevşehir Belediyesi Etnospor'da yerini aldı

- Nevşehir Belediyesi Etno spor 'da yerini aldı

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen 4. Etnospor Kültür Festivali'ne katılan Nevşehir Belediyesi'nin standında yer alan çömlek, balon, kabak çekirdeği, kara üzüm ve pekmezden yapılan köftür katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi yöresel ürünlerinin bulunduğu stand ile Etnospor Kültür Festivali'nde yerini aldı. Standın önünde kurulan çömlek tezgahında öğrenciler çömlek yaptı. Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı standI ziyarete gelen öğrenciler ile yakından ilgilendi. Öğrencilerle sohbet eden Arı, onların çömlek yapımını izledi. Ayrıca stand dışında kurulan Kapadokya'ya özgü balon ise yoğun ilgi gördü. Ziyaretçiler hem standa gelip kabak çekirdeği ve kuru üzümden alırken hem de balonda hatıra fotoğrafı çektirdi.

"Nevşehir kültürün, sporun başkenti haline getireceğiz"

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "Türk kültürünün tanıtımı açısından gerçekten Etnospor son yıllarda önemli bir misyon yüklenmeye başladı. Bizim geleneksel spor dallarımızın yansıtıldığı bir festival haline geldi. 81 ilin temsil edilmiş olduğu çadırların en güzelini biz kuralım dedik. Festival alanına girdiğimiz andan itibaren bizim çadırımızın keyfi güzelliği ve dizaynı ön plana çıkıyor. Bu kapsamda hem kültürümüzün tanıtılması hem geleneksel spor dallarımızın tanıtılması beraberinde böyle bir festivalde ilimizin tanıtılması bizim için bir fırsattı. Bizde bunu en iyi şekilde tanıtma gayretindeyiz. ve onu da yakaladığımızı düşünüyorum. Bizim her zaman söylediğimiz bir şey var. Nevşehir kültürün, sporun başkenti haline getireceğiz. Bunun için bütün çalışmalarımızı organize ediyoruz. Bu tür faaliyetleri yaparken gençlere daha fazla önem vereceğiz. Gençleri ön plana çıkaracağız" diye konuştu.

"Kapadokya heykelleri çok güzel"

Çömlek yapım aşamalarını anlatan Seher Ortaç, "İlk önce demiri ve elinizi ıslatıyorsunuz. Sonra yapacağınız miktarda ayırıyorsunuz. Ne şekil vermek istiyorsanız o şekilde oyuyorsunuz. Kapadokya heykelleri çok güzel" şeklinde konuştu.

"Kapadokya'ya gitmeyi çok istiyoruz ama bir türlü gidemedik"

Festivale ilk defa katıldığını söyleyen Uzay Şimşek, "Çok beğendik ben ilk defa geliyorum. Her şeyi beğendik. Kapadokya'ya gitmeyi çok istiyoruz ama bir türlü gidemedik" dedi.