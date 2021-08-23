Nevşehir Belediyesi, ev ve süs hayvanları satıcılarına yönelik eğitim düzenleyecek - Son Dakika

Eğitim sonunda yapılan sınavda başarılı olanlar, verilen sertifikalar sayesinde iş yeri açma belgesi sahibi olabilecekler.

Bu kapsamda Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesindeki Kapadokya Eğitim Merkezi (KAPEM)'de İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile işbirliğinde, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uygulama yönetmeliği gereğince ev ve süs hayvanları satıcılarına yönelik sertifikalı eğitim programı gerçekleştirilecek.

6 Eylül 2021 tarihinde başlayacak olan eğitim programında katılımcılara kedi, köpek, akvaryum ve diğer pek çok türde hayvanların, bakımı ve barındırılmaları, hayvan davranışı, ev ve süs hayvanlarının korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesi (CİTES), 5199 sayılı kanun ve uygulama yönetmeliğine dair bilgiler aktarılacak.

Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan katılımcılara, ev ve süs hayvanları satışını yapmalarına olanak sağlayan sertifika verilecek.