Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2 İl Birinciliği Kazandı

Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2 İl Birinciliği Kazandı

22 dakika önce

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Kulüplerarası Halk Oyunları İl birinciliğinde 2 kategoride il birinciliğini elde etti.

Nevşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu 2 İl Birinciliği Kazandı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Kulüplerarası Halk Oyunları İl birinciliğinde 2 kategoride il birinciliğini elde etti.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Damat İbrahim Paşa Spor salonunda düzenlenen Halk Oyunları Federasyonu ve Nevşehir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları İl birinciliğinde Yıldızlar ve Büyükler Kategorisinde, Nevşehir birinciliğini elde etti.

Mehmet İzci yönetiminde çalışmalarını sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Halk Oyunları Topluluğu, Okul Sporları ve Kulüplerarası Halk Oyunları tarafından 27-28 Nisan 2019 tarihleri arasında Adana'da düzenlenecek grup yarışmasında Yıldızlar ve Büyükler kategorisinde Nevşehir'i temsil edecek. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 10:41 Kaynak: İHA

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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