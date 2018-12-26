Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Hayvanları Unutmadı

Nevşehir Belediyesi Hayvanları Unutmadı

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlar için park ve bahçelerdeki yemliklere yem, sokak hayvanları için de beslenme odaklarına yeterli miktarda yeterli miktarda mama bırakıldı.

Nevşehir Belediyesi Hayvanları Unutmadı, System.String[]
Nevşehir Belediyesi ekipleri tarafından bu sabah erken saatlerden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle yem bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlar için park ve bahçelerdeki yemliklere yem, sokak hayvanları için de beslenme odaklarına yeterli miktarda yeterli miktarda mama bırakıldı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlara yönelik olarak daha önceden şehrin farklı park ve bahçelerinde oluşturulan yemliklere Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı.

Bu arada Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şehrin farklı yerlerinde oluşturulan beslenme odaklarına yeterli miktarda mama bıraktı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 11:45 Kaynak: İHA

Sabah, Nevşehir, Güncel
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