Nevşehir Belediyesi İlk Kez Emit Fuarına Katıldı
1 saat önce
İstanbul'da düzenlenen 23. Uluslararası EMİT Turizm Fuarı'na Nevşehir Belediyesi ilk kez katıldı.
İstanbul
'da düzenlenen 23. Uluslararası EMİT Turizm Fuarı'na Nevşehir
Belediyesi ilk kez katıldı. Türkiye
'nin en büyük turizm fuarı olan ve 23'üncüsü düzenlenen EMİT Fuarına bu yıl Nevşehir Belediyesi de katıldı. Nevşehir Belediye Başkan yardımcısı Oktay Şımarmaz başkanlığında fuara katılan Nevşehir Belediyesi standına fuar alanını ziyarete gelen konukların büyük ilgi büyük oldu.
Nevşehir Belediye Başkan yardımcısı Oktay Şımarmaz yaptığı açıklamada Nevşehir'i bundan sonra düzenlenecek ola fuarlarda en güzel şekilde temsil ederek tanıtacaklarını söyledi. Şımarmaz, "Nevşehir Belediyesi olarak geçtiğimiz aylarda İzmir
'de düzenlenen fuara katılım sağlamıştık. Bugün ise İstanbul'da başlayan 23.Uluslararası turizm fuarına ilk kez katılım sağladık. 3 gün boyunca devam edecek olan fuarda Nevşehir'i en güzel şekilde tanıtacağız" diye konuştu. - NEVŞEHİR
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:59 Kaynak: İHA
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