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Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü

22.09.2021 10:08

Nevşehir Belediyesi işçilerinin yol yapımı sırasında müzik eşliğinde dans etmelerini yansıtan kısa klip, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

Nevşehir Belediyesi işçilerinin yol yapımı sırasında müzik eşliğinde dans etmelerini yansıtan kısa klip, sosyal medya platformlarında ilgi gördü.

Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi'ndeki asfalt çalışmasına mola verip klip çekti.

Nevşehir Belediyesinin sosyal medya hesaplarında "Belediyeler de eğlenir" notuyla paylaşılan görsele gülümseten yorumlar geldi.

Ellerinde kürek ve çeşitli iş aletleri ile asfalt serimi yapan işçilerin keyifli anlarını gösteren görüntü, sosyal medyada kısa sürede beğeni alırken, bazı sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşıldı.

Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü
Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü
Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü
Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü

Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Müzik, Medya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nevşehir Belediyesi işçilerinin gülümseten görüntüleri ilgi gördü - Son Dakika
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