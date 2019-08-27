Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi kadın voleybol takımı hazırlıklarını sürdürüyor
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Nevşehir Belediyesi kadın voleybol takımı hazırlıklarını sürdürüyor

1 saat önce

Türkiye Bayanlar Voleybol 1. Lig takımlarından Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımı, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Nevşehir'de sürdürüyor.

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Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir'e kazandırdığı ve şehri 2019-2020 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Bayanlar Voleybol 1. Lig'inde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezona iddialı hazırlanıyor. Kısa sürede birçok önemli sporcu ile anlaşarak güçlü bir kadro oluşturan ve takımın başına Nahit Cantürk'ü getiren kırmızı beyazlı kulüp, hazırlıklarını Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Spor Merkezinde sürdürüyor. Sezon öncesi hazırlıklarını 31 Ağustos 2019 tarihine kadar Nevşehir'de sürdürecek olan kırmızı beyazlı ekip daha sonra Ankara'da kampa girecek.


Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Voleybol Takımının 2019-2020 sezonu Bayanlar Voleybol 1. Lig'inde mücadele edeceği grup ve fikstürü ise 28 Ağustos Çarşamba günü Türkiye Voleybol Federasyonu'nda çekilecek kura ile belli olacak. - NEVŞEHİR

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Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 03:06 Kaynak: İHA
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