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Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak

1 saat önce

Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1 Ekim 2019 Salı günü oynayacağı hazırlık maçında Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaşacak.

Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı, Beşiktaş ile hazırlık maçı yapacak, System.String[]

Nevşehir'i Türkiye Voleybol Federasyonu 1. Ligi'nde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Kadın Voleybol Takımı 1 Ekim 2019 Salı günü oynayacağı hazırlık maçında Sultanlar Ligi ekiplerinden Beşiktaş ile karşılaşacak. Sporseverlerin büyük ilgi göstermelerinin beklendiği müsabaka saat 18.00'de başlayacak.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesinin ardından Nevşehir'e kazandırdığı ve şehri 2019-2020 sezonunda Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde temsil edecek olan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, yeni sezon öncesi hazırlıklarını Nahit Cantürk yönetiminde sürdürüyor. Yaptığı transferler ile şimdiden adından söz ettiren kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon öncesinde Nevşehir'deki ilk hazırlık karşılaşmasında Vestel Venüs Sultanlar Ligi'nin köklü kulüplerinden Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı ile karşılaşacak.


1 Ekim 2019 Salı günü Damat İbrahim Paşa Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 18.00'de başlayacak olan müsabakaya Nevşehirli sporseverlerin büyük ilgi göstermeleri bekleniyor. - NEVŞEHİR

Beşiktaş, voleybol, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 03:40 Kaynak: İHA
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