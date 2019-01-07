Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Devam Ediyor

Nevşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Devam Ediyor

56 dakika önce

Nevşehir Belediyesi ekipleri, şehir içerisinde trafiğin düzenli şekilde işleyişini sürdürmek için kar küreme ve tuzlama çalışmalarına devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Devam Ediyor, System.String[]

Nevşehir BelediyesiAfet Koordinasyon Başkanlığında ,Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüekipleri, bu sabah erken saatlerden itibarenetkili olan kar yağışı ile şehir merkezindeki ana yollar başta olmak üzere bulvar ve caddelerde trafiğin düzenli şekilde sağlanması amacıylaçalışmalarınısürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm iş araçları, Nevşehir'inana arterleribaşta olmak üzere mahalle ve sokak aralarında kar küremeyaparken,yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için yoğun şekilde tuzlama yapıyor.

Diğer taraftan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de,kaldırımlarda biriken karları temizliyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 08:53 Kaynak: Bültenler

Sabah, Fen İşleri Müdürlüğü, Nevşehir, Güncel
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