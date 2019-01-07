Nevşehir Belediyesi, Kar Mücadelesine Devam Ediyor

Nevşehir BelediyesiAfet Koordinasyon Başkanlığında ,Fen İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğüekipleri, bu sabah erken saatlerden itibarenetkili olan kar yağışı ile şehir merkezindeki ana yollar başta olmak üzere bulvar ve caddelerde trafiğin düzenli şekilde sağlanması amacıylaçalışmalarınısürdürüyor.

Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait tüm iş araçları, Nevşehir'inana arterleribaşta olmak üzere mahalle ve sokak aralarında kar küremeyaparken,yaşanabilecek buzlanmanın önüne geçebilmek için yoğun şekilde tuzlama yapıyor.

Diğer taraftan Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de,kaldırımlarda biriken karları temizliyor.