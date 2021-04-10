Nevşehir Belediyesi karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi ekipleri sabah saatlerinde başladığı karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü karla mücadele ekipleri Nevşehir'de etkisini gösteren yoğun kar yağışı nedeniyle şehir içi trafiğinin aksamaması için yoğun çaba gösteriyor. Ekipler sabah saatlerinden itibaren başta ana arterler olmak üzere şehir merkezindeki tüm mahallelerde kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor. Çalışmalara çok sayıda iş makinesi ve personel katılıyor.

Belediye ekipleri karın yolda buzlanma oluşturmaması ve araçların yolda kayarak olumsuz durumlara sebep olmaması için çalışmalarını gece boyunca sürdürecek. - NEVŞEHİR