Nevşehir Belediyesi karla mücadele için araç filosunu güçlendiriyor - Son Dakika
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Nevşehir Belediyesi karla mücadele için araç filosunu güçlendiriyor

6 saat önce

Araç filosunu sürekli olarak güçlendiren Nevşehir Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak araç parkını yenilemeye devam ediyor.

Nevşehir Belediyesi karla mücadele için araç filosunu güçlendiriyor, System.String[]

Araç filosunu sürekli olarak güçlendiren Nevşehir Belediyesi, modern teknolojinin bütün imkanlarından yararlanarak araç parkını yenilemeye devam ediyor.


Çağın modern gereksinimlerini şehrimizin emrine sunan Nevşehir Belediyesi halkımıza ulaştırılan hizmetlerin kalitesini artırmak adına makine parkı yenilemeye devam ediyor.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın talimatıyla belediyeye ciddi bir mali yük oluşturan iş makinesi kiralama sistemini sona erdirerek yeni birçok aracı filosuna katan Nevşehir Belediyesi, Fen İşleri Müdürlüğü için yeni bir araç alımını gerçekleştirdi.


Kış aylarında karla mücadele çalışmalarında kullanılacak olan 10 tekerli 4x4 damperli kamyon, hem kar küremesi hem de tuzlama çalışması yapacak. Araç yaz aylarında ise hafriyat çalışmalarında kullanılacak. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Araç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 02:51 Kaynak: İHA
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