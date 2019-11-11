Nevşehir Belediyesi kültür ve sanat günleri başlıyor

Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Sanat Günleri 17 Kasım-8 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Birbirinden değerli sanatçı ve yazarlara ev sahipliği yapacak olan etkinlikler ücretsiz olarak sunulacak.



Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından bu yıl 1.'si düzenlenen Kültür ve Sanat Günlerinde müzikten edebiyata, dans gösteriminden söyleşilere birçok etkinlik sanatseverlerin beğenisine sunulacak. 17 Kasım 8 Aralık 2019 tarihleri arasında düzenlenecek olan etkinliklerin ilki bu hafta sonu Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



17 Kasım 2019 Pazar günü akşam saat 19.30'da Şanlıurfa Sıra Gecesi Grubu Nevşehirlilerle buluşacak. Şanlıurfa yöresine ait türkülerin seslendirileceği sıra gecesinde aynı zamanda katılımcılara çiğ köfte ikram edilecek.



Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki bir diğer etkinlik ise; 19 Kasım akşamı gerçekleştirilecek. Gittikleri birçok ülkede büyük beğeni toplayan Gürcistan Halk Dansları Topluluğu'nun burada gerçekleştireceği gösteri yine saat 19.30'da başlayacak.



Nevşehir Belediyesi 1.'nci Kültür ve Sanat Günleri'nin hafta sonu bölümünde ise Türkiye'nin bir çok önemli yazar ve sanatçısı Nevşehir'de olacak. 23 Kasım 2019 Cumartesi günü Nevşehir Belediyesi Millet Kıraathanesi'nde düzenlenecek olan 'Kahve Muhabbetleri' etkinliğinde bir çok sürpriz isim Nevşehirli sanatseverlerle buluşacak.



Kitap dostlarını da unutmayan Nevşehir Belediyesi bu yıl ilk kez Kitap Fuarı gerçekleştirecek. Edebiyata gönül verenlerin buluşma noktası olacak olan kitap fuarı 29 Kasım 2019 tarihinde Forum Kapadokya AVM içerisinde açılacak. Fuar 8 Aralık 2019 tarihine kadar sürecek ve bu süre içerisinde çok sayıda yazar kitaplarını imzalamak için fuara katılacak. - NEVŞEHİR