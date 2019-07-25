Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi mahalleler arası futbol ve basketbol turnuvası düzenlenecek
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Nevşehir Belediyesi mahalleler arası futbol ve basketbol turnuvası düzenlenecek

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.

Nevşehir Belediyesi mahalleler arası futbol ve basketbol turnuvası düzenlenecek, System.String[]
Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.

Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 'Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası' Eylül ayında gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyen mahallelerde muhtarlıklar vasıtasıyla kurulacak olan en az 5 kişilik basketbol ve 7 kişilik futbol takımlarının isim listeleri 31 Temmuz 2019 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne bildirilecek.

Oluşturulacak takımların sayısına göre fikstür, müsabaka yerleri ve tarihinin belirleneceği turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek. - NEVŞEHİR
basketbol, Nevşehir, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:24 Kaynak: İHA
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