Nevşehir Belediyesi mahalleler arası futbol ve basketbol turnuvası düzenlenecek
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.
Nevşehir Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 10:24 Kaynak: İHA
Belediyesi tarafından, mahalle kültürünü yaşatmak, mahalleler arası dayanışmanın sağlanması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla düzenlenen Mahalleler Arası Futbol
ve Basketbol Turnuvası için başvurular başladı.
Nevşehir Belediyesi Gençlik Hizmetleri ve Spor
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Müdürlüğü tarafından düzenlenecek olan 'Mahalleler Arası Futbol ve Basketbol Turnuvası' Eylül
ayında gerçekleştirilecek. Turnuvaya katılmak isteyen mahallelerde muhtarlıklar vasıtasıyla kurulacak olan en az 5 kişilik basketbol
ve 7 kişilik futbol takımlarının isim listeleri 31 Temmuz 2019 tarihine kadar Nevşehir Belediyesi Muhtarlıklar Müdürlüğü'ne bildirilecek.
Oluşturulacak takımların sayısına göre fikstür, müsabaka yerleri ve tarihinin belirleneceği turnuvanın sonunda dereceye giren takımlar Nevşehir Belediyesi tarafından ödüllendirilecek. - NEVŞEHİR
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