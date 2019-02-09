Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Mahallelerde Bahar Temizliği Yapıyor

Nevşehir Belediyesi Mahallelerde Bahar Temizliği Yapıyor

28 saniye önce

Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Nevşehir Belediyesi mahallelerde bahar temizliği başlattı.

Nevşehir Belediyesi Mahallelerde Bahar Temizliği Yapıyor, System.String[]
Bahar aylarının yaklaşmasıyla birlikte Nevşehir Belediyesi mahallelerde bahar temizliği başlattı. İş makinaları ile çok sayıda personelin katıldığı çalışmalarda, ana yolların yanı sıra kaldırımlar temizleniyor, atıl alandaki çöp ve benzeri atıklar temizleniyor.

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, şehirdeki tüm mahalleleri içerisine alan temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bahar aylarının da başlamasıyla yoğunlaştırılan çalışmalarda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin şehir merkezinde gerçekleştirdiği temizlik çalışmalarının yanı sıra mahallelerde de temizlik çalışmaları sürüyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri yollar ve kaldırımların temizliğini gerçekleştiriliyor. Atıl durumdaki arazilerde de biriken atıkları temizleyen ekiplerin çalışmalarına iş makineleri de katılıyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.02.2019 01:23 Kaynak: İHA

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