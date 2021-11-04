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Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

04.11.2021 10:27
Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Nevşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirildi.

Nevşehir Belediye Meclisinin kasım ayı olağan toplantısı Belediye Başkan Vekili Nafiz Dirikoç başkanlığında gerçekleştirildi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir Belediye Meclisi, gündem maddelerini görüşüp, karara bağlamak üzere meclis salonunda toplandı.

Plan Bütçe Komisyonu raporu ve 2022 yılı performans programının görüşüldüğü toplantıda yetkili sendika ile belediye bünyesindeki memurlar için sosyal denge tazminatı görüşmesi için Belediye Başkanı Mehmet Savran'a yetki verildi.

Memur kadro ihdası ve boş kadro değişiklik cetvelinin görüşülmesi ile devam eden toplantıda Zabıta Müdürlüğüne ait gelir kalemleri görüşülerek karara bağlandı, imar plan tadilatına ilişkin görüşler alındı.

Toplantıya, AK Parti, MHP ve İYİ Partili meclis üyelerinin yanı sıra Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli ve Furkan Feralan da katıldı.

Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı

Nevşehir, Sendika, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi Meclis Toplantısı yapıldı - Son Dakika


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