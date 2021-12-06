Nevşehir Belediyesi'nde "Sosyal Denge Sözleşmesi" (SDS) imzalandı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi'nde görev yapan memur ve sözleşmeli memurların 01 Ocak 2022 - 31 Aralık 2023 dönemine ait Sosyal Denge Sözleşmesi (SDS) imzalandı.

Memur-Sen'e bağlı Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (BEM-BİR-SEN) ve Nevşehir arasında imzalanan protokole Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Belediye Başkan Yardımcıları Mustafa Alevli, Ersin Erol ve Furkan Feralan ile BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ercan Olgun, Memur-Sen Nevşehir İl Temsilcisi Mustafa Çiftci, BEM-BİR-SEN İl Temsilcisi Feridun Özdemir ve sendikanın belediye temsilcileri katıldı.

BEM-BİR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Ercan Olgun, "Tüm imkânlarını çalışan memurları için zorlayan Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'a sendikamız ve tüm çalışanlar adına teşekkür ediyorum. Bu sözleşme memurlarımıza hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Belediye Başkanı Savran ise; "Çalışanlarımızın daha mutlu ve motive olması adına önemli bir sözleşmeye imza attık. Nevşehir Belediyesi olarak, çalışanlarımızla birlikte vatandaşlarımıza gece gündüz hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu sözleşme kardeşlerimizin emeklerine, gayretlerine karşılık yapılmıştır. Çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun." diye konuştu.