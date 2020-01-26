Nevşehir Belediyesi'nden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi'nden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi'nden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği

6 saat önce

Nevşehir'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere Nevşehir Belediyesi ulaşım desteği sağlayacak.

Nevşehir Belediyesi'nden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği, System.String[]

Nevşehir'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere Nevşehir Belediyesi ulaşım desteği sağlayacak.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, yaptığı açıklamada, Elazığ 'da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki deprem nedeniyle orada bulunan tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.


Nevşehir'de öğrenim gören ve deprem bölgesindeki ailelerinin yanına gitmek isteyen öğrencilere, Nevşehir Belediyesi olarak ulaşım desteği sağlayacaklarını belirten Arı, konuyla ilgili detaylı bilgi almak isteyenlerin 0384 213 12 20 numaralı telefonla iletişime geçebileceklerini aktardı.


Nevşehir Belediyesi tarafından depremin ardından Belediye Başkanı Rasim Arı öncülüğünde başlatılan kampanya ile depremzedelere ulaştırılmak üzere hayırsever vatandaşlar ve iş insanlarının da desteği ile su, süt, battaniye, ısıtıcı, kuru bakliyat ve çocuk kıyafetinden oluşan 9 yardım tırı gönderilmişti. - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.01.2020 02:13 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Binali Yıldırım: Ev yaparken sadece devletin kontrolüne bırakmamak lazım
Elazığ'daki deprem - Azize Çelik'in eşi Cengiz Çelik Elazığ'daki depremde son durum: Ölü sayısı 39'a yükseldi, 1607 kişi yaralandı Depremde hayvanları telef olan vatandaşlara hayvan ve yem desteği verilecek

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2020 20:50:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyesi'nden aileleri deprem bölgesinde olan öğrencilere ulaşım desteği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]