Nevşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi'nden Dolandırıcılık Uyarısı

Nevşehir Belediyesi, belediyenin ve Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran ve başkan yardımcılarının adını kullanarak para toplayanlar hakkında uyarıda bulundu.

Nevşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Son günlerde Belediyemiz, Sayın Belediye Başkanımız Dr. Mehmet Savran ve yöneticilerimizin adını da kullanarak yardım adı altında vatandaşlarımızdan maddi taleplerde bulunulduğu tespit edilmiştir. Vatandaşlarımızın bu tür taleplere kesinlikle itibar etmemelerini, art niyetli kişilere karşı duyarlı olmalarını ve bu gibi durumlarda emniyet güçlerine ihbarda bulunmalarını önemle duyuruyoruz. " denildi.