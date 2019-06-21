Nevşehir Belediyesi'nden genç yazarlara davet

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin kültür, sanat ve edebiyat gibi alanlarda düşüncelerini ortaya koyabilmelerine katkı sağlamanın yanı sıra, özellikle edebi sanatlara ilgisi olan gençlerin keşfedilmesi amacıyla Makale Yarışması düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek Makale Yarışmasına katılmak isteyen gençler özgeçmişleri ile birlikte yazdıkları makaleleri,Nevşehir Belediyesi İtfaiye Hizmet Binası içerisinde hizmet veren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne 31 Temmuz 2019 tarihine kadar elden veya posta ile teslim edebilecekler.

Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında yayınlanmaya uygun görülen makale sahipleri ödüllendirilecek ve bu makaleler için bir yayın çalışması yapılacak.

Herhangi bir konu ve sayfa sınırlamasının bulunmadığı yarışmada gençlerden makaleleri el yazısı ile yazmaları isteniyor.

Önemi ve değeri tartışılamayacak olan okumanın yanı sıra düşünce ve fikirlerin yazıya dökülmesinin de son derece önemli olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Rasim Arı, tüm genç yazarları bu projeye katılmaya davet etti.