Nevşehir Belediyesi'nden genç yazarlara davet
1 saat önce
Nevşehir Belediyesi, gençleri yazmaya teşvik etmek ve genç yeteneklerin keşfi amacıyla yeni bir uygulama başlattı.
Nevşehir
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 03:38 Kaynak: İHA
Belediyesi, gençleri yazmaya teşvik etmek ve genç yeteneklerin keşfi amacıyla yeni bir uygulama başlattı.
Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, gençlerin kültür, sanat ve edebiyat gibi alanlarda düşüncelerini ortaya koyabilmelerine katkı sağlamanın yanı sıra, özellikle edebi sanatlara ilgisi olan gençlerin keşfedilmesi amacıyla Makale Yarışması düzenlendi. Nevşehir Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenecek Makale Yarışmasına katılmak isteyen gençler özgeçmişleri ile birlikte yazdıkları makaleleri, Nevşehir Belediyesi İtfaiye
Hizmet Binası içerisinde hizmet veren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne 31 Temmuz 2019 tarihine kadar elden veya posta ile teslim edebilecekler.
Seçici kurul tarafından yapılacak değerlendirmeler sonrasında yayınlanmaya uygun görülen makale sahipleri ödüllendirilecek ve bu makaleler için bir yayın çalışması yapılacak. - NEVŞEHİR
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