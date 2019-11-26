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Nevşehir Belediyesi'nden hizmet seferberliği

6 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentteki tüm mahallelerde hizmet seferberliği başlatıldığını duyurdu.

Nevşehir Belediyesi'nden hizmet seferberliği, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, kentteki tüm mahallelerde hizmet seferberliği başlatıldığını duyurdu.


Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Arı'nın talimatıyla başlatılan çalışmayla belediyenin tüm hizmet birimleri, belirlenecek farklı günlerde il merkezindeki 24 mahallede çalışma yaparak, hem temizlik faaliyeti yürütecek hem de alt ve üst yapı eksiklerini tespit ederek onarım çalışması yapacak.


Çalışmanın yapıldığı mahallede Başkan Arı, yardımcıları ve ilgili birim müdürleri ile halkla buluşup talep ve önerileri dinleyecek.


İlk çalışmanın başlatıldığı Esentepe Mahallesi'nde yaklaşık 200 kişilik personelle park ve sokaklarda temizlik yapıldı.


Mahalle sakinlerinin destek verdiği çalışma kapsamında belediye ekipleri ihtiyaç duyulan alanlarda onarımları da tamamladı.


Çalışmalara katılan Başkan Arı, mahallelere sadece belediye hizmetlerini götürmediklerini onlarla adeta kucaklaştıklarını ve gönül köprüleri kurduklarını belirterek, belediye hizmetlerini mahallelere taşıdıklarını ifade etti.

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 03:14 Kaynak: AA
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