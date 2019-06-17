Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz enstrüman kursları
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Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz enstrüman kursları

43 dakika önce

Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen yaz kursları 22 Haziran 2019 Cumartesi günü başlıyor.

Nevşehir Belediyesi'nden ücretsiz enstrüman kursları, System.String[]

Merkezde açılacak olan Bağlama, Ney, Gitar ve Keman Kurslarına katılmak isteyenler kayıt başvurularını 21 Haziran Cuma gününe kadar yaptırabilecek.

Nevşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğüne bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren Müzik Eğitim Merkezinde, yaz dönemi kursları için hazırlıklar tamamlandı. Müzik aletlerinin kullanımını yaygınlaştırmak ve bu yönde kabiliyetli kişilerin uzman kadrolarca yetiştirilmesini sağlamak amacıyla başlayacak kurslarda bağlama, ney, gitar ve keman dersleri ücretsiz olarak verilecek.

Nevşehir Belediyesi, müzik aletleri konusunda ilgisi, yeteneği bulunan öğrencileri, 'Gitarını, kemanını, neyini, bağlamanı al da gel!' diyerek yaz kurslarına davet ediyor. 9 yaş üstü isteyen herkesin başvurabileceği ve halen kayıtların alındığı kurslara, Kapalı Pazar Yeri alt katında bulunan Nevşehir Belediyesi Müzik Eğitim Merkezi'nden başvuru yapılabiliyor. Yaş sınırı olmadığı için öğrencilerin yanı sıra, yetişkin bireyler de kurslara katılım sağlayabiliyor. Kurslar hakkında ayrıntılı bilgi edinmek isteyenler, 0384 2142803 numaralı telefonlardan bilgi sahibi olabiliyor.

Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 02:51 Kaynak: Bültenler
Bağlama, Nevşehir
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