Nevşehir Belediyesi'nden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi'nden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi'nden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı

7 saat önce

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı.

Nevşehir Belediyesi'nden vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı, System.String[]

Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşlar dolandırıcılara karşı uyarıldı. 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası için Nevşehir Belediyesi tarafından hiç kimsenin aranılarak maddi yardım talebinde bulunmadığının belirten belediye yetkilileri, vatandaşların bu tür kişilere itibar etmemelerini istedi.


Nevşehir Belediye Başkanlığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:


"Geçtiğimiz günlerde Belediye Başkanımız Rasim Arı öncülüğünde başlatılan 'Çocuklar Üşümesin' kampanyası çerçevesinde belediyemizin çocuklar için gerçekleştirdiği mont ve bot dağıtımı için ihtiyaç sahibi ailelerden belediyemize başvurmaları istenmiş olup kampanyaya destek vermek isteyen çok sayıda hemşerimiz de gerek belediyemizi arayarak gerekse de sosyal medyadan kampanyaya destek olmak istediklerini belirtmiştir. Kısa sürede çok sayıda vatandaşımızın teveccühü ile yüzlerce aileye kışlık mont ve bot desteğinde bulunan belediyemiz çeşitli mahallelerde halen dağıtımlarını sürdürmektedir. Bunun dışında belediyemiz yetkilileri veya personelleri tarafından hiç kimse aranılarak veya ziyaret edilerek kampanyaya maddi destekte bulunmaları istenmemiştir. Vatandaşlarımızın kendilerini Nevşehir Belediyesi'nden aradığını belirterek veya şahsen gelerek kampanya için maddi destekte bulunmalarını isteyen kişilere itibar etmemelerini ve bu tür taleplerde bulunan şahısları emniyet güçlerine bildirmelerini önemle rica ederiz." - NEVŞEHİR

Rasim Arı, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:08 Kaynak: İHA
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