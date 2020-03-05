Nevşehir Belediyesi'nin genç antrenörüne milli davet

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, U18 Match Atletizm Salon Şampiyonası için milli takıma davet edildi.



U18 Match Atletizm Salon Şampiyonası, Türkiye Atletizm Federasyonu'nun ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilecek.



Türkiye, Ukrayna, Belarus, Kazakistan, Fransa ve Sırbistan U18 takımlarını salonda bir araya getirecek olan şampiyona 7 Mart 2020 Cumartesi günü başlayacak.



Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Spor Kursları ve Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Atletizm Antrenörü Hakan Köstekçi, Avrupa ve Dünya Şampiyonaları öncesindeki en önemli organizasyonlar biri olan şampiyona için milli takıma davet edildi.



Türk Milli Takımı içerisinde antrenör olarak görev yapacak Köstekçi, burada Nevşehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek. - NEVŞEHİR