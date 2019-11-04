Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında, 69 kiloda Dünya Şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, MMA sporcusu Yalçın'ın, İtalya'da düzenlenen Karma Dövüş Sporlarında Polonyalı rakibi İgowski İgor karşısında elde ettiği başarının ardından kendi kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde ettiği bildirildi.



Ankara'daki Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yalçın'ı başarısından dolayı tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "İtalya'da elde ettiği başarı ile ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan evladımızı tebrik ediyorum." dedi.