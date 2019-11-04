Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu
Son Dakika Spor Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu

Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu

7 saat önce

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında, 69 kiloda Dünya Şampiyonu oldu.

Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu, System.String[]

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Kulübü sporcusu Furkan Yasir Yalçın, Karma Dövüş Sanatları (MMA) spor dalında, 69 kiloda Dünya Şampiyonu oldu.

Belediyeden yapılan açıklamada, MMA sporcusu Yalçın'ın, İtalya'da düzenlenen Karma Dövüş Sporlarında Polonyalı rakibi İgowski İgor karşısında elde ettiği başarının ardından kendi kategorisinde dünya şampiyonluğunu elde ettiği bildirildi.


Ankara'daki Uluslararası Prof. Dr. Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Yalçın'ı başarısından dolayı tebrik eden Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, "İtalya'da elde ettiği başarı ile ay yıldızlı bayrağımızı dalgalandırarak göğsümüzü kabartan evladımızı tebrik ediyorum." dedi.

Nevşehir, İtalya, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 01:36 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, İlhan Palut'a emanet!
Fenerbahçe'den olay açıklama: Savcıları göreve davet ediyoruz! FIFA açıkladı! Cardiff City'ye transfer yasağı geliyor Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce: Falcao ayın 11'inde İstanbul'a gelecek!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2019 21:02:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi'nin MMA sporcusu dünya şampiyonu oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]