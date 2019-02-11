Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Parkların Dekoratif Ürünlerini Üretiyor

Nevşehir Belediyesi Parkların Dekoratif Ürünlerini Üretiyor

1 saat önce

Çocuk Oyun alanı ve dinlenme parklarının vazgeçilmez dekoratif ürünleri arasında yer alan çocuk oyun grupları, kamelya ve piknik masaları, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan marangozhanede üretiliyor.

Nevşehir Belediyesi Parkların Dekoratif Ürünlerini Üretiyor, System.String[]
Çocuk Oyun alanı ve dinlenme parklarının vazgeçilmez dekoratif ürünleri arasında yer alan çocuk oyun grupları, kamelya ve piknik masaları, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan marangozhanede üretiliyor.

Nevşehir'in çeşitli merkezlerde düzenleme çalışmaları tamamlanan çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarının en temel görsel malzemelerinden biri olarak da ahşaptan yapılı çocuk oyun grupları, kamelya ve masalar, Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından hizmete sunulan Marangozhanede işin uzmanı belediye personellerince üretiliyor.

Marangozhanede çocuk oyun alanı ve dinlenme parklarında kullanılan malzemelerinin yanı sıra sokak hayvanları için beslenme noktalarında bulundurulan ahşap kaplar, kedi evler ve şehrin ana arter refüj çitlerinin yanı sıra Nevşehir Belediyesi hizmet birimlerinde ihtiyaç duyulan masa, kitaplık ve evrak dolaplarının da üretimi yapılıyor. Marangozhaneye bağlı olarak oluşturulan Metal işleri bölümünde de, üretimi yapılan malzemelerin demir aksamlı tüm kaynak işlemleri de yapılıyor.

Marangozhanede ayrıca Nevşehir Belediyesinin tüm hizmet alanlarında kullanılan ve zaman içerisinde yıpranan ahşap ürünlerde yine marangozhanede, alanlarında uzman personel tarafından onarılarak yeniden eski haline getiriliyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 08:50 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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