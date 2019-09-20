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Nevşehir Belediyesi personellerinden 'Ortak araç kullanım' etkinliği

1 saat önce

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Nevşehir Belediyesi personelleri tarafından 'Ortak Araç Kullanım' etkinliği düzenlendi.

Nevşehir Belediyesi personellerinden 'Ortak araç kullanım' etkinliği, System.String[]

Avrupa Hareketlilik Haftası çerçevesinde Nevşehir Belediyesi personelleri tarafından 'Ortak Araç Kullanım' etkinliği düzenlendi. Etkinlikle birlikte aynı güzergahlarda oturan çalışanlar sabah işe ortak araç kullanarak geldi.


Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak, doğayı korumak, hava kirliliğini önlemek amacıyla bu yıl 48 ülkede 2 bin 982 şehirde kutlanan Nevşehir'de ise; Avrupa Birliği Delegasyonu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği ve Nevşehir Belediyesi işbirliğinde gerçekleştirilen Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri sürüyor. Hafta dolayısıyla otomobil kullanımını azaltmak ve farkındalık oluşturmak için düzenlenen etkinlikte Nevşehir Belediyesi'nin çeşitli birimlerinde görev yapan ve aynı güzergahta ikamet eden yönetici ve personeller, ortak araç kullanarak işyerine geldi. Ayrıca otomobili bulunan çok sayıda personelde araçlarını kullanmayarak işyerlerine halk otobüsü ve belediye servisleri ile ulaştı. - NEVŞEHİR

Nevşehir, Avrupa, Sabah, Araç, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 10:49 Kaynak: İHA
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