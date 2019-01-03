Nevşehir Belediyesi Projesi, Hibe Almaya Hak Kazandı

Türkiye ve AB arasında Şehir Eşleştirme Hibe Programı kapsamında Nevşehir Belediyesi tarafından hazırlanan

Almanya'nın Neuss Belediyesi ve Nevşehir Ekoloji ve Sosyal Hayatı Geliştirme Derneği'nin (NEVEKO) ortak olduğu proje aracılığıyla Nevşehir ve Neuss Belediyeleri arasında AB katılım sürecinde çevrenin korunarak, iklim değişikliğinin önlenmesi kapsamında iyi uygulamaların karşılıklı değişimi için sürdürülebilir yapılar oluşturulması amaçlanıyor.

Bu amaç kapsamında, Neuss şehrindeki iklim koruma alanında iyi çevre uygulamaları yerinde incelenecek. Nevşehir Belediyesi ve proje ortağı (NEVEKO) ile Neuss şehrindeki ziyaret edilecek tesislerde görev alan uzman teknik personeller arasında bilgi transferi gerçekleştirilecek. Böylece, şehir eşleştirme projesi aracılığıyla Nevşehir ve Neuss Belediyeleri arasında AB katılım sürecinde çevre konusunda iyi uygulamaların karşılıklı değişimi için kardeş şehir işbirliği sürdürülebilir kılınacaktır. Bu uygulamaların, Nevşehir'de uygulanabilmesi için teknik alt yapı oluşacak..

HİBE DESTEKLİ PROJE 9 AY DEVAM EDECEK

9 ay devam edecek proje süresince Nevşehir Belediyesi veNeuss Belediyesi yetkilileri karşılıklı olarak ziyaretler gerçekleştirilecek.Nevşehir'in kimliğini tanıtmak, kültürümüzü yaygınlaştırmak, birçok medeniyete ev sahipliği yapmış dünya harikası Kapadokya'nın da tanıtımına katkı sağlamak için kültürel bir programa da yer verilecek.Son olarak, uzmanların katılımıyla halka açık bir konferans dadüzenlenecek.

Neuss şehrine çalışma ziyareti gerçekleştirildikten sonra, şehrimizde iç ve dış mekanlarda uygulanabilir olduğuna karar verdiğimiz bir kaynağında ayrı toplama uygulaması, şehrimizde hayata geçirilecek. Proje kapsamında dış mekan ve iç mekan konteynerlerinin satın alınması planlanıyor.

15 İLKOKUL VE ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ EĞİTİLECEK

Projede ayrıca, çevre ile ilgili konulara dikkat çekmek ve halkın aktif katılımını sağlamak için konunun önemine ilişkin farkındalık oluşturmak amacıyla Nevşehir'deki 15 ilkokul ve ortaokuldakiçevre kulübü öğrencileri ve eğiticilerine bir dizi eğitim verilmesi planlanıyor.

Proje ile uzun vadede Nevşehir halkının büyük bir bölümünün çevre konusunda bilincinin ve duyarlılığının artması ile kaynağında ayrı toplama çalışmalarının Türkiye ve dünya ortalamalarına ulaşması amaçlanıyor.

PROJE, 15 OCAK'DA BAŞLAYACAK

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale Birimi yetkilileri ile Nevşehir Belediyesi adına Belediye Başkan Yardımcısı Oktay Şımarmaz tarafından sözleşmesi imzalanan proje, 15.01.2019 tarihinde başlayacak.