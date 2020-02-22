Nevşehir Belediyesi, 'Regaip Kandili özel programı' ile Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Nevşehir Belediyesi, 'Regaip Kandili özel programı' ile Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi, 'Regaip Kandili özel programı' ile Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak

7 saat önce

Nevşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü hafızların katılımı ile gerçekleştirilecek olan Regaip Kandili Özel Programı'nda, 3 gün boyunca Nevşehirlilere adeta Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunulacak.

Nevşehir Belediyesi, 'Regaip Kandili özel programı' ile Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından dünyaca ünlü hafızların katılımı ile gerçekleştirilecek olan Regaip Kandili Özel Programı'nda, 3 gün boyunca Nevşehirlilere adeta Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunulacak.


Üç ayların müjdecisi olarak kabul edilen Regaip Kandili, 27-29 Şubat tarihleri arasında Nevşehir Belediyesi tarafından düzenlenen özel kandil programı ile manevi coşku içerisinde eda edilecek. Açılışı 27 Şubat Perşembe günü Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilecek olan Regaip Kndili Özel Programı'nda; Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Muhammed Jamal, Hacı Bayram-ı Veli İmam Hatibi ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ahmet Karalı ve ünlü hafızlar Oumar İsmail Diallo ve Mohammad Chouka Kuran-ı Kerim Tilaveti ile Nevşehirlilere unutamayacakları bir gece yaşatacak. Nevşehir Belediyesi tarafından katılımcılara şerbet ikramının da yapılacağı gecede ayrıca ünlü Tasavvuf Müziği sanatçısı Turan Erdiren, sevilen ilahileri Nevşehirliler için seslendirecek. Etkinliklerin ikinci günü olan 28 Şubat Cuma günü ise; Hacı Bayram-ı Veli İmam Hatibi ve Kur'an-ı Kerim Güzel Okuma Dünya Birincisi Ahmet Karalı Alibey Camii'de sabah namazını Nevşehirliler ile birlikte kılacak. Namaz çıkışında ise cami cemaatine börek ve simit ikramında bulunulacak.


29 Şubat Cumartesi günü Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Karavezir Salonu'nda Uluslararası Öğrenciler Kuran-ı Kerim Güzel Okuma Yarışmasında dereceye giren öğrencilerin Kur'an-ı Kerim Tilaveti ve Ödül Töreni gerçekleştirilecek. - NEVŞEHİR

Regaib Kandili, Ahmet Karalı, Hacı Bayram, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 10:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'den acı haber! 1 askerimiz şehit oldu
Isparta'da liseli 3 kız, 2 gündür kayıp Son dakika: Maktule Ceren Damar için çirkin ifadeler kullanan sanık avukatı Vahit Bıçak hakkında soruşturma Son dakika: İtalya'da koronavirüs nedeniyle ikinci ölüm gerçekleşti

Son Dakika Haberleri
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı
17:06 Murat Boz'dan sürpriz hamle
15:49 Eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın adını duyan Defne Samyeli, panikleyince kameramanın ayağını ezdi
15:06 Defne Samyeli, kameramanın ayağını ezdi
14:56 Hadise, aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın köpeğiyle çektiği fotoğrafını Instagram'dan sildi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 17:33:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Nevşehir Belediyesi, 'Regaip Kandili özel programı' ile Kur'an-ı Kerim ziyafeti sunacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]