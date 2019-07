Nevşehir Belediyesi sağlıklı yaşama teşvik ediyor

Nevşehir Belediyesi şehirde yaşayan vatandaşların sağlıklı yaşama teşvik edilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda hayata geçirilen "Sağlığa Adım At" projesinin ikinci etkinliğinde vatandaşlara dengeli beslenme ve sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirme yapılacak.Nevşehir Belediyesi tarafından vatandaşları Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>, Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>ile tanıştırmak, sporu sevdirmek, faydalarını anlatmak ve farkındalık düzeyini artırmak, Obezite ve hareketsiz yaşama dikkat çekmek, sağlıklı bir toplum yetişmesine katkı sağlamak amacıyla "Sağlığa Adım At" projesi başlatıldı. 18 yaş üzeri tüm vatandaşların ücretsiz olarak katılabileceği proje kapsamında 28 Temmuz 2019 tarihinde Gazi Stadyumu ve 04 Ağustos 2019 Pazar günü Kızıl Çukur Vadisinde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Saat 18.30-20.30 arasında yapılacak olan etkinliklerde katılımcılara Diyetisyen Nazmiye Ceran ve Yaşam Koçu Tahir Aslan tarafından beslenme ve sağlıklı yaşam ile ilgili bilgilendirmeler yapılacak ve MedicalFitness Eğitmeni Erkan Aslan nezaretinde antrenman gerçekleştirilecek. Katılımcılar başvuru önceliğine göre tespit edileceği her bir etkinliğin 100 kişi ile sınırlı olduğu projeye katılmak isteyenler müracaatlarını Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Hizmet Binasında bulunan Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğüne şahsen ya da 0384 213 2370 numaralı telefondan yapabilecek. Katılımcılara, projenin anısına çeşitli hediyeler de verilecek. Belediye Başkanı Rasim Arı tarafından ise çekilecek kuraya göre 3 kişi check-up ile ödüllendirilecek. - NEVŞEHİR