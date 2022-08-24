Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerindeki metruk binaları yıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent estetiğini bozan metruk binalar için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığının metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde, şehrin çeşitli noktalarında bulunan ve haklarında daha önce yıkım kararı alınan binalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortadan kaldırıldı.

İş makineleri yardımıyla yıkılan binaların molozları da ekiplerce kaldırıldı.

İspanyol turistler Kayaşehir'i gezdi

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden İspanyol turist kafilesi, kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

Bölgedeki çeşitli merkezlerin ardından Kayaşehir'e gelen turistler, içerisinde kayadan oyma çok sayıda yaşam galerisi, bezirhane ile kilise ve tünellerin bulunduğu alanı gezerek fotoğraf çekti.

Gruba gezileri sırasında eşlik eden Nevşehir Belediyesi yetkilileri, konuklara, bölgede yürütülen çalışmalar ve bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.