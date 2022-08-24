Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika
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Nevşehir'den kısa kısa

24.08.2022 17:30
Nevşehir'den kısa kısa

Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerindeki metruk binaları yıktı.

Nevşehir Belediyesi, şehrin çeşitli mahallelerindeki metruk binaları yıktı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, halkın can ve mal güvenliği için tehdit oluşturan, kent estetiğini bozan metruk binalar için harekete geçti.

İçişleri Bakanlığının metruk binalarla mücadele eylem planı çerçevesinde, şehrin çeşitli noktalarında bulunan ve haklarında daha önce yıkım kararı alınan binalar, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince ortadan kaldırıldı.

İş makineleri yardımıyla yıkılan binaların molozları da ekiplerce kaldırıldı.

İspanyol turistler Kayaşehir'i gezdi

Kapadokya bölgesinin tarihi ve turistik merkezlerini ziyaret eden İspanyol turist kafilesi, kayadan oyma yamaç yerleşimi Kayaşehir'i gezdi.

Bölgedeki çeşitli merkezlerin ardından Kayaşehir'e gelen turistler, içerisinde kayadan oyma çok sayıda yaşam galerisi, bezirhane ile kilise ve tünellerin bulunduğu alanı gezerek fotoğraf çekti.

Gruba gezileri sırasında eşlik eden Nevşehir Belediyesi yetkilileri, konuklara, bölgede yürütülen çalışmalar ve bölgenin tarihi hakkında bilgi verdi.

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Kaynak: AA

Fen İşleri Müdürlüğü, Kayaşehir, Nevşehir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Nevşehir'den kısa kısa - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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