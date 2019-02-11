Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Sera Bitkileri Yetiştiriyor

Nevşehir Belediyesi Sera Bitkileri Yetiştiriyor

29 dakika önce

Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan sera alanlarında şehrin farklı merkezlerindeki yeşil alanlara dikilmek üzere süs bitkileri, mevsimlik çiçek ve çeşitli türde fidan yetiştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi Sera Bitkileri Yetiştiriyor, System.String[]
Nevşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından oluşturulan sera alanlarında şehrin farklı merkezlerindeki yeşil alanlara dikilmek üzere süs bitkileri, mevsimlik çiçek ve çeşitli türde fidan yetiştiriliyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesinde yaklaşık 700 metrekarelik bir alanı kapsayan alanda oluşturulan serada yaz-kış üretim yapılabiliyor.

Şehrin farklı bölgelerindeki yeşil alanlara dikilmek üzere Taflan, Likstrün, Lavanta, Biberiye, Ateş Dikeni, Berberis, Kaya Sarmaşığı, Lale ve Hanımeli gibi otsu bitkilerin yanı sıra, Oya Ağacı ve çeşitli türde çam fidanları da yetiştiriliyor.

Her türlü hava şartlarında üretimin sağlıklı bir şekilde yapıldığı sera alanlarında üretimi yapılan bitkiler, Nevşehir'in değişik merkezlerinde bulunan Çocuk Oyun Alanı ve Dinlenme Parkları başta olmak üzere refüjlere, çevre yolu kenarlarına dikiliyor. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 09:34 Kaynak: İHA

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