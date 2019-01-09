Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yem Bıraktı

Nevşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yem Bıraktı

2 saat önce

Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Nevşehir Belediyesi Sokak Hayvanlarına Yem Bıraktı, System.String[]
Nevşehir'de yağan yoğun kar yağışının ardından Nevşehir Belediyesi ekipleri sokak hayvanlarına yem bıraktı.

Nevşehir'de etkili olan kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan kanatlı hayvanlara yönelik olarak daha önceden şehrin farklı park ve bahçelerinde oluşturulan yemliklere Nevşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yem bırakıldı.

Bu arada Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri de sokak hayvanlarının yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla şehrin farklı yerlerinde oluşturulan beslenme odaklarına yeterli miktarda mama bıraktı. - NEVŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 09:50 Kaynak: İHA

Nevşehir, Güncel
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