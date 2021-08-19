Nevşehir Belediyesi sporcusu Ramazan Yolalan U16 Türkiye Şampiyonası Cirit Atmada Türkiye 3.'sü oldu - Son Dakika

Erkekler ve kızlar kategorilerinde organize edilen yarışlar, Nevin Yanıt Spor Kompleksi'nde gerçekleştirildi.

Yarışların cirit atma kategorisinde Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yolalan 25.91'lik derecesiyle Türkiye 3.'sü oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Ramazan Yolalan ve Antrenörü Hakan Köstekçi'yi tebrik etti.