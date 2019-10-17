Son Dakika Haberleri: Nevşehir Belediyesi sporcusuna milli davet
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Nevşehir Belediyesi sporcusuna milli davet

1 saat önce

Nevşehir Belediyesi sporcusu 12 yaşındaki Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Balkan Şampiyonası için milli takım kampına davet edildi.

Nevşehir Belediyesi sporcusuna milli davet, System.String[]

Nevşehir Belediyesi sporcusu 12 yaşındaki Mustafa Sacit Sümer, Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Balkan Şampiyonası için milli takım kampına davet edildi.


Belediye Başkanı Rasim Arı'nın göreve gelmesi ile birlikte Nevşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Hizmetleri Müdürlüğü tarafından açılan Yaz Spor Okulları Spor Tırmanışı kurslarına katılan Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Mustafa Sacit Sümer'e milli davet geldi. 26-27 Ekim 2019 tarihlerinde Yunanistan'da yapılacak olan Balkan Şampiyonası için milli takım kampına davet edilen 12 yaşındaki sporcu, Nevşehir'i ve Türkiye'yi temsil edecek. - NEVŞEHİR

Türkiye Dağcılık Federasyonu, Rasim Arı, Nevşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 02:44 Kaynak: İHA
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