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Nevşehir Belediyesi sünnet şöleni Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek

43 dakika önce

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Sünnet Şöleni kapsamında ünlü sanatçılar Metin Şentürk ve İbocan, hafta sonu Nevşehirliler ile buluşacak.

Nevşehir Belediyesi sünnet şöleni Cumartesi akşamı gerçekleştirilecek, System.String[]

Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilki gerçekleştirilen Sünnet Şöleni kapsamında ünlü sanatçılar Metin Şentürk ve İbocan, hafta sonu Nevşehirliler ile buluşacak. Belediye Başkanı Rasim Arı'nın oğlu Haktan Seymen Arı'nın yanı sıra 50 Nevşehirli çocuk için muhteşem bir sünnet düğünü gerçekleştirilecek.


Nevşehir Belediyesi tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen organizasyonla, aileleri mahalle muhtarlıklarına ve Nevşehir Belediyesine başvuruda bulunan 50 çocuk Nevşehir Belediyesi tarafından sünnet ettirildi. Nevşehir'deki özel hastanelerde sünnetleri yapılan çocuklarla birlikte sünnet olan Belediye Başkanı Rasim Arı'nın oğlu Haktan Seymen Arı için sünnet şöleni düzenlenecek.


Gerek şehir içi gerekse şehir dışından yoğun bir katılım beklendiği ve sünnet çocuklarının da aileleri ile birlikte katılacağı gecede ünlü sanatçılar Metin Şentürk ve Ankaralı İbocan konser verecek.


21 Eylül 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan etkinlikler ilk olarak 15.00'da sünnet şöleni için hazırlanacak olan BigBus otobüsler ile sünnet çocuklarının şehir turu yapmaları ile başlayacak. Daha sonra Gençlik Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Merkezi yan tarafında bulunan çim saha da gerçekleştirilecek olan şölen kapsamında saat 16.00'dan itibaren alana gelen çocuklara hediye dağıtımları gerçekleştirilecek. Çocuklar için şişme oyun gruplarının kurulacağı etkinlikte Belediye Başkanı Rasim Arı ve protokol üyelerini selamlayacak olan sünnet çocukları daha sonra protokol üyeleri ile fotoğraf çektirecek.


Ünlü sanatçı Metin Şentürk'ün konseri ise saat 17.30'da başlayacak. Şentürk'ün birbirinden güzel şarkılarını seslendireceği konserinin ardından ise protokol konuşmaları gerçekleştirilecek.


Ankaralı sevilen sanatçı İbocan'da saat 18.45'ten itibaren Nevşehirlilerle buluşacak.


Tüm Nevşehirlileri sünnet şöleni ve konser programına davet eden Belediye Başkanı Rasim Arı, "Bundan sonra geleneksel hale getireceğimiz ve bu yıl 1. sini düzenlediğimiz sünnet şöleni ile 50 yavrumuz sünnet oldu. Çocuklarının ilk mürüvvetlerini gören ailelerimiz ve kıymetli hemşehrilerimiz ile Cumartesi günü muhteşem bir konser programında bir araya geleceğiz. Yoğun bir katılımın olmasını beklediğimiz programda birçok sürprizlerimizde olacak." dedi. - NEVŞEHİR

Metin Şentürk, Rasim Arı, Nevşehir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 02:32 Kaynak: İHA
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