Nevşehir Belediyesi tam kapanma döneminde çalışmalar devam ediyor - Son Dakika

Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin Güzelyurt ve Esentepe Mahallelerindeki çalışma alanlarında incelemelerde bulundu.

Beraberinde başkan yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte ilk olarak Esentepe Mahallesi'ne giden Başkan Savran, burada yenileme çalışmaları devam eden Nevkur 1 Parkını gezdi.

Park içerisinde çalışmalarını sürdüren Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerine kolaylıklar dileyerek bir süre işçilerle sohbet eden Savran, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin bilgiler aldı.

Mahalle sakinlerinin talep ve önerilerini dinleyerek çocuklara çeşitli hediyeler dağıtan Savran, "Daha önce mahallemize gerçekleştirdiğimiz ziyarette mahalle sakinlerimiz ve çocuklarımız parklarının yenilenmesini istemişti. Çalışma programımız kapsamında ekiplerimiz parkımızdaki yürüyüş yollarını, yeşil alanları, kamelyaları, aydınlatma sistemini baştan sona yeniledi. Kısa süre içerisinde parkımızı açarak çocuklarımızın ve mahalle sakinlerimizin hizmetine sunacağız. Bunun yanında çocuklarımıza ve gençlerimize bir sürprizimizde olacak" dedi.

Mahalle sakinleri de çalışmalarda duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Savran'a teşekkür etti.

Savran, daha sonra Güzelyurt Mahallesi'ne geçerek burada sıcak asfalt öncesinde PMT serimi gerçekleştirilen 80. Yıl Bulvarı'nda incelemelerde bulundu.

Nevşehir Belediyesi tarafından son yılların en büyük altyapı ve üstyapı yatırımının gerçekleştirildiği bölgede gerçekleştirilen çalışmaların tam kapanma döneminde de devam ettiğini kaydeden Savran, çalışmalar tamamlandığında 80. Yıl Bulvarı ve Koçaçay'ın adeta çehresinin değişeceğini ifade etti.

"Halkımız ve şehrimiz için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyen Başkan Savran, çalışmalardan dolayı kendisine teşekkür eden mahalle sakinleri ve esnaflara da "Halkımızın memnuniyeti ve mutluluğu bizim için esastır. Vatandaşımız bu hizmetten mutluysa biz de mutluyuz" açıklamasını yaptı.