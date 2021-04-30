Nevşehir Belediyesi tam kapanmada hizmetlerini kesintisiz sürdürecek - Son Dakika

Tam kapanma döneminde kamu hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için tüm tedbirleri alan Nevşehir Belediyesi, hizmetlerini kesintisiz bir şekilde sürdürecek.

Nevşehir Belediyesi, koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19: 00 da başlan ve 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05: 00'e kadar sürecek tam kapanma dönemi için tüm tedbirlerini aldı. Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu tarihler arası belediye hizmetlerinin aksamaması ve vatandaşların mağdur olmaması için hazırlıklarını tamamlayan Nevşehir Belediyesi belediyecilik hizmetlerini kesintisiz olarak sürdürecek.

"İtfaiye", "188 Cenaze", "Fen İşleri Müdürlüğü Altyapı Koordinasyon Merkezi", "Temizlik İşleri Müdürlüğü", "Zabıta Müdürlüğü" ve "153 Çağrı Merkezi" başta olmak üzere tüm belediyecilik hizmetleri devam edecek.

Ayrıca Fen İşleri Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Güzelyurt Mahallesi'ndeki 80. Yıl Bulvarı başta olmak üzere farklı bölgelerde bulunan altyapı ve üstyapı projelerindeki çalışmalar sürdürülecek.

Tam kapanma döneminde vatandaşlar için seferber olan Nevşehir Belediyesi, her zaman olduğu gibi sokak hayvanlarını da unutmayacak. Bu süreçte de can dostlar için besleme çalışması gerçekleştirecek olan Veteriner İşleri Müdürlüğü sokak hayvanlarının yoğun olarak bulunduğu cadde, sokak, park ve yeşil alanlara mama bırakarak su kaplarını da düzenli olarak kontrol edecek. - NEVŞEHİR