Nevşehir Belediyesi tarafından bin 417 öğrenciye soru bankası dağıtıldı - Son Dakika

Nevşehir Belediyesi tarafından, üniversite sınavına hazırlanan lise son sınıf öğrencilerine soru bankası dağıtıldı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kentteki lise ve dengi okulların son sınıflarında öğrenim gören ve gelecek yıl için üniversite hayali kuran bin 417 öğrenciye ücretsiz olarak soru bankası kitapçığının dağıtımın yapıldığı bildirildi.



Belediye Başkanı Rasim Arı'nın da çeşitli okulları ziyaret ederek kitap dağıtımına katıldığı aktarılan açıklamada Arı'nın görüşlerine yer verildi.



Gençlere her türlü desteği vermeye devam edeceklerini kaydeden Arı, eğitime sunulacak imkan ve katkıların gelecek nesillere bırakılacak en güzel miras olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Öğrenciye ve eğitime yapılan her yatırımın geleceğimize yapılmış bir yatırım olduğunun farkındayız. Bu şehre geldiğimiz ilk günden itibaren her zaman ifade ettiğimiz bir şey var. Bu şehirde bizden küçüklerin ağabeyi, yaşıtlarımızın kardeşi ve bizden büyüklerin evladı olacağımızı ifade etmiştik. Bizi bu şehirde gören hiçbir kimse bir belediye başkanını görmüş gibi değil ağabeyini, kardeşini veya evladını görmüş gibi davranıyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Ama bu şehir için yapılacak en önemli çalışmalardan birisi de gözümüzün nuru dediğimiz gençlerimizi yarınlara daha iyi hazırlayabilmektir. Gençlerin hayatlarını kolaylaştırabilmek ve onlara daha iyi şeyler sunabilmek, onların hoşuna gidebileceği şeyleri yapma arzusundayız. Şehirde de bunu yapmaya çalışıyoruz."