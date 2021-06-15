Nevşehir Belediyesi tarafından İlkokul 2. Ve 3. Sınıf öğrencilerine "Çevreci Çocuk Eğitim Seti" dağıtıldı - Son Dakika

Eğitim seti sayesinde çocuklar hem boş vakitlerini okuyarak değerlendirecek hem de kitapçıklarda anlatılan bilgiler ışığında çevre bilinci kazanacak.

Nevşehir Belediyesi, geleceğimizin teminatı olan çocukların çevre konusunda bilgili ve bilinçli bireyler olarak yetişerek doğa ve geri dönüşüm konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Çevreci Çocuk Eğitim Seti hazırladı.

Kentteki ilkokullarda öğrenim gören çocukların hem boş vakitlerini değerlendirerek kitap okuma alışkanlığı kazanması hem de kitaplarda anlatılan bilgiler ışığında çevre bilinci kazanması amacıyla hazırlanan eğitim setlerinin okullara dağıtımına başlandı.

Setler kent merkezindeki ilkokullarda öğrenim gören 5 bin dolayındaki 2. ve 3. Sınıf öğrencilerine dağıtılacak.

Hacı Asım Atabilen İlkokulu'nda gerçekleştirilen dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Murat Demir ile birlikte katılan Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, "Çevreci Çocuk Eğitim Seti" ile doğa bilincini ve geri dönüşümün önemini çocuklara küçük yaştan itibaren öğretmeyi amaçladıklarını söyledi.

Başkan Savran, içerisinde çocukların yaş seviyesine uygun zengin görsel materyallerin bulunduğu ve ücretsiz olarak dağıtılan hikaye kitaplarda hem sıfır atık hem de çevre konularının çocuklara en basit ve en anlaşılabilir bir şekilde yazılı ve görsel olarak anlatıldığını kaydederek "Çevre bilincini çocuklarımıza küçük yaşlarda kazandırmazsak, ileride onların ne doğaya ne de insanlığa saygılı olmalarını bekleyemeyiz. Bu yüzden de belediyemiz olarak eğitime her türlü desteği vermeye gayret ediyoruz" diye konuştu.

'NEVŞEHİR'İN GELECEĞİ EMİN ELLERDE'

Savran, Küresel Isınma, Ekosistem, Yenilenebilir Enerji, Geri Dönüşüm ve Çevre Temizliği başlıklı kitaplarda; Yenilebilir Enerji, Küresel Isınma, Çevre Temizliği, Geri Dönüşüm ve Ekosistem, Sıfır Atık Projesi, Yaşadığımız Alanların Temizliği, Su, Hava, Toprak, Gürültü ve Görüntü Kirliliği, Radyoaktif Kirlilik ve Alternatif Enerji Kaynakları gibi konuların ele alındığını ve çocukların bu kitapları büyük bir zevkle okuyacaklarına inandığını söyledi.

Çocuklardan daha temiz ve yaşanılabilir bir Nevşehir ve dünya için çevrelerine sahip çıkmalarını isteyen Savran, "Kampanya kapsamında sıfır atık konusunda en önemli destek yöneticilere ve belediyelere düşüyor. Bu nedenle set hazırladık ve 'Ağaç yaş iken eğilir.' ata sözünden hareketle çocuklarımızı daha küçük yaşlarda bu konuda bilgilendirmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Sıfır atık çok önemli. Çevreyi korumamız, yeşili artırmamız lazım. Gelecekte çocuklarımıza güzel bir dünya bırakmamız lazım." dedi.